PSG : Campos proche d'un coup sur le mercato avec un Français

Publié le 20 juillet à 14h45 par Arthur Montagne mis à jour le 20 juillet à 14h46

Bien décidé à se renforcer en défense, le PSG aurait accéléré pour le transfert de Nordi Mukiele. L'international français n'a plus qu'un an de contrat et ce serait très intéressé à l'idée de signer à Paris où sa polyvalence pourrait parfaitement convenir au profil recherché par Christophe Galtier.

Après avoir bouclé le transfert de Vitinha pour 41,5M€ en provenance du FC Porto ainsi que le prêt d'Hugo Ekitike avec option d'achat, le PSG espère désormais renforcer sa défense. Dans cette optique, les noms de Milan Skriniar (Inter Milan), Jules Koundé (Séville FC) ou encore Gonçalo Inácio (Sporting CP) circulent ces derniers jours. Mais c'est finalement un autre joueur qui pourrait débarquer.

Mukiele priorité de Campos ?

En effet, selon les informations de Foot Mercato , Nordi Mukiele est la grande priorité de Luis Campos pour la suite du mercato. Le défenseur du RB Leipzig, dont le contrat court jusqu'en juin 2023, est également très intéressé à l'idée de signer au PSG où son profil plairait également à Christophe Galtier qui a pris des renseignements sur l'international français (1 sélection).

Une polyvalence qui plaît au PSG

Il faut dire que l'ancien Montpelliérain présente un profil très intéressant par rapport au projet de Christophe Galtier. Capable de jouer au poste d'axe droit dans une défense à trois, Nordi Mukiele a également évoluer au poste de piston droit et pourrait donc assurer le rôle de doublure d'Achraf Hakimi qui est seul spécialiste du couloir droit depuis le départ de Colin Dagba.