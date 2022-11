Transferts - PSG : Campos prépare du lourd sur le mercato

Arnaud De Kanel

Pour ses premiers mois au PSG, Christophe Galtier s'en est pas trop mal sorti, bien que la deuxième place du groupe en Ligue des champions fasse tâche. Le coach parisien a eu des recrues, mais sans doute pas celles qu'il voulait car Luis Campos est déjà au travail pour le mercato hivernal.

Cet été, Luis Campos débarquait au PSG afin de s'occuper du sportif à Paris, en particulier du recrutement. Le Portugais avait des gros projets : Robert Lewandowski, Bernardo Silva, Milan Skriniar... Toutes ces options ont abouti à rien. Un bilan très décevant pour un homme dont les connaissances dans le milieu étaient vantées et que grâce à celles-ci, il devait révolutionner le PSG. Mais les faits sont là et Campos l'a avoué lui-même, le mercato du PSG a été raté. Alors, il a déjà prévu de se rattraper cet hiver.

Campos s'est raté, il prépare du changement

Visiblement très déçu des performances de ses recrues, Luis Campos chercherait activement plusieurs solutions pour pallier au problème. Ainsi, Le Parisien dévoilait la semaine passé qu'il envisageait de recruter en défense et au milieu de terrain. A part Vitinha et Fabian Ruiz sur la fin, les recrues de Campos au milieu n'ont pas impressionné. Renato Sanches se blesse bien trop souvent et les performances de Carlos Soler sont assez constrastées. De plus, Galtier aura besoin de renfort car avant le Mondial, il a entamé une révolution en décidant de jouer à 3 au milieu. Ensuite, en défense, Campos ne veut pas rester sur l'échec Skriniar. Son coach se retrouve obliger de bricoler avec Danilo Pereira dans l'axe, alors que Marquinhos affiche un niveau inquiétant, que Presnel Kimpembe est blessé et que Sergio Ramos est sur la pente descendante. Obsédé par Skriniar, il n'avait pas recruté le moindre central lors du dernier mercato.

