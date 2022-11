Équipe de France : Le vestiaire rend un grand hommage à Mbappé

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde débutera mardi pour l'équipe de France qui sera confrontée à l'Australie. Pour réaliser le meilleur parcours possible, les Bleus devront certainement s'en remettre à Kylian Mbappé. Avec le forfait de Karim Benzema, il est désormais la seule star incontestée d'un vestiaire qui est en admiration devant lui.

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est en très grande forme avec le PSG. Il faut espérer pour les Bleus que la dynamique se poursuive et que le natif de Bondy performe à ce niveau lors du Mondial. Il peut compter sur le soutien du vestiaire qui est acquis à sa cause.

Équipe de France : Catastrophe pour Benzema, Mbappé lui envoie un message fort https://t.co/SbiYgoRH2c pic.twitter.com/x2LNIelvbF — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

Le staff en pince pour Mbappé

Interrogé par Téléfoot sur le phénomène Mbappé, l'adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan, s'est montré très élogieux au sujet de l'attaquant : « Il est très perfectionniste dans ce qu'il fait. Il a une soif de marquer. Quand on fait à l'entraînement une séance de tirs au but, c'est un peu ludique, mais il veut toujours gagner. Il est très dangereux dans toutes ses feintes, très efficace. C'est quelqu'un qui, au fil des mois, a pris de plus en plus d'importance dans le groupe. Avec le nombre de sélections qu'il a, avec le nombre de but marqués, à l'âge où il a, évidemment qu'il a une place importante dans le groupe. » Pour le préparateur physique des Bleus Cyril Moine, la capacité de Mbappé à éliminer l'impressionne. « Sur deux appuis, peut-être même le premier appui, il est capable de vous éliminer. Il a une propulsion qui est incroyable » a-t-il confié.

Rabiot, Giroud, Hernandez... Ils comptent sur Mbappé