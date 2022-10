Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos prend part à une guerre sur le mercato

Publié le 19 octobre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

En fin de contrat le 30 juin prochain à Chelsea, N’Golo Kanté peinerait à convaincre la nouvelle direction des Blues de lui offrir une prolongation de trois saisons qu’il souhaiterait. En parallèle, le PSG serait confronté au gratin européen et dont le FC Barcelone. Explications.

N’Golo Kanté est une piste de longue date du PSG. Dès lors qu’il s’était révélé aux yeux de la Premier League et aux yeux du football européen avec le sacre de Leicester City en championnat au printemps 2016, le Paris Saint-Germain aurait coché le nom de Kanté. Par la suite et pendant l’ère-Thomas Tuchel au sein du club de la capitale, il a également été question d’un éventuel transfert de Kanté au PSG, sans succès. Sous contrat jusqu’en juin prochain à Chelsea, N’Golo Kanté pourrait enfin débarquer à Paris sous l’impulsion du conseiller football du club Luis Campos.

Chelsea ne voudrait pas répondre aux exigences contractuelles du clan Kanté

Alors que N’Golo Kanté se serait entendu sur une prolongation de contrat de trois saisons avec l’ancienne direction de Chelsea avant que Roman Abramovich ne soit contraint de vendre le club qui a été repris en partie par Todd Boehly. Le nouveau co-propriétaire de Chelsea n’aurait pas l’intention d’offrir plus de deux saisons à Kanté au vu de sa condition physique et ses blessures à répétition selon Calciomercato.com. De quoi permettre au PSG de tirer son épingle du jeu ? Pas vraiment.

Deux cadors anglais, le Barça et la Juve sur les rangs pour Kanté ?