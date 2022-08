Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos et Tuchel se livrent une bataille à 101M€

Publié le 2 août 2022 à 12h45 par Thomas Bourseau

Bien qu’il semble figurer dans le viseur du PSG, Wesley Fofana ferait également tourner la tête de Chelsea. D’ailleurs, Thomas Tuchel estimerait que le défenseur de Leicester City répondrait à tous les critères de sélection du club londonien. Néanmoins, que ce soit Chelsea ou le PSG, il faudra mettre la main à la poche pour le transfert de Wesley Fofana.

Formé à l’ASSE où il détient toujours le titre de joueur le mieux vendu de l’histoire pour une indemnité de transfert de 40M€, Wesley Fofana évolue depuis l’été 2020 à Leicester City. Néanmoins, il se pourrait qu’un retour en Ligue 1 ait lieu pour le défenseur central de 21 ans qui dispose du statut d’international français espoir. D’après L’Equipe , le PSG serait prêt à se lancer sur les traces de Fofana en raison des problèmes rencontrés par le conseiller football Luis Campos dans le dossier Milan Skriniar.

Chelsea met la pression au PSG pour Wesley Fofana

Cependant, le PSG ne serait pas le seul club à lorgner Wesley Fofana. Ancien coach du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel se montre très actif sur le marché des transferts afin de renforcer l’effectif de Chelsea. Et après avoir raté le coche pour Raphinha, Robert Lewandowski ou encore Jules Koundé, tous partis au FC Barcelone, Tuchel aimerait parvenir à un accord avec Fofana. D’après The Athletic , le défenseur de Leicester City cocherait toutes les cases de la cellule de recrutement de Chelsea. D’ailleurs, les Blues superviseraient la progression de Wesley Fofana depuis plusieurs saisons à présent.

Chelsea's transfer plans detailed by @liam_twomey and @SJohnsonSport:🔵 Cucurella moving closer🔵 Colwill could leave🔵 De Jong interest real🔵 Fofana and Dumfries defensive options🔵 Kepa close to exit🔵 Finding Werner a new club not easy#CFC — The Athletic UK (@TheAthleticUK) August 2, 2022

Leicester veut 101M€ pour Fofana