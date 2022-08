Foot - Mercato - PSG

Campos a du pain sur la planche pour cet énorme chantier du mercato

Publié le 21 août 2022 à 19h30 par Pierrick Levallet

Le mercato ferme ses portes dans dix jours et Luis Campos n’a pas encore fait tout ce qu’il voulait faire sur le marché des transferts. Le conseiller sportif parisien a encore un énorme chantier à mener à bien au milieu de terrain. Pour cela, il essaye de s’attacher les services de Fabian Ruiz tout en se débarrassant de Leandro Paredes et d’Idrissa Gueye. Mais pour ces trois dossiers, Luis Campos a encore du pain sur la planche.

Avec quatre recrues à son actif jusqu’à présent, le PSG s’est montré particulièrement actif sur le marché des transferts. Mais Luis Campos n’entend pas en rester là. Le conseiller sportif a encore d’autres joueurs à faire venir dans la capitale. Un défenseur, un milieu de terrain et un autre attaquant seraient attendus d’ici la fin du mercato. Pour l’entrejeu de Christophe Galtier, Luis Campos travaillerait ainsi sur le transfert de Fabian Ruiz. Toutefois, le dossier n’avancerait plus vraiment ces dernières heures.

Mercato - PSG : Naples fait une annonce fracassante sur le transfert de Fabian Ruiz https://t.co/rr551qBjXq pic.twitter.com/NOEAp0jZr5 — le10sport (@le10sport) August 21, 2022

Les négociations se compliquent pour le transfert de Fabian Ruiz

Comme l’a rapporté Le Parisien , l’incorporation de Keylor Navas dans le deal avec le Napoli pour le milieu de terrain espagnol compliquerait les choses. Le club napolitain voudrait acquérir le portier costaricien presque gratuitement, ce que le PSG refuserait. En attendant, le Napoli se prive de son joueur de 26 ans Cristiano Giuntoli - manager général du pensionnaire de Serie A - l’a confirmé au micro de DAZN : « Fabian n'est pas là parce qu'il est sur le marché et qu'il y a un intérêt du PSG, mais pour le reste nous devons penser aux joueurs que nous avons déjà. » Par ailleurs, l’arrivée de Fabian Ruiz au PSG dépendrait des sorties à venir au sein du groupe parisien d’après la presse italienne. Luis Campos préférerait d’abord boucler des ventes, comme celle de Leandro Paredes, avant de se jeter sur l’international espagnol.

Le dossier Paredes n’avance pas vraiment

Mais le dossier n’avancerait pas bien vite non plus pour le milieu de terrain argentin. Leandro Paredes est convoité par la Juventus. Mais la formation turinoise doit d’abord dégraisser son effectif avant de pouvoir recruter le joueur de 28 ans. Cependant, la direction bianconeri peine à se séparer d’éléments comme Adrien Rabiot, Arthur ou encore Denis Zakaria. De son côté, Leandro Paredes est dans l’attente d’une évolution de la part de la Juventus. Mais l’international argentin n’est pas le seul que Luis Campos souhaite vendre cet été.

Même son de cloche pour le transfert de Gueye