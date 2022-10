Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Bayern, Barça... Un crack du PSG affole déjà le mercato

Publié le 17 octobre 2022 à 00h15

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a mis la main sur un véritable crack avec Ilies Ardjani. L’ailier de 16 ans affole déjà les compteurs avec les jeunes du club de la capitale. Ses performances ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues en Europe. En effet, plusieurs cadors suivraient avec attention les prestations du joueur du PSG.

Si le mercato estival a permis à Luis Campos de mener un recrutement plutôt intéressant pour l’équipe professionnelle, le PSG a également profité de la période des transferts pour renforcer ses équipes de jeunes. Le club de la capitale a ainsi exploré le marché à la recherche de potentiels nouveaux cracks. Et le PSG a sans doute trouvé un joyau en la personne d'Ilies Ardjani.

Le PSG a mis la main sur un crack avec Ardjani

Comme l'explique Foot Mercato , le PSG a recruté Ilies Ardjani cet été. L’ailier de 16 ans évoluait au Red Star et brille désormais avec les U17 parisiens (6 buts et 2 passes décisives en 6 matchs). Les qualités techniques, de vitesse et de buteur du joueur se font déjà remarquer. Et quelques clubs se tiendraient à l’affût.

Certains cadors à l’affût