Mercato - PSG : Prêt à claquer la porte, Mbappé reçoit un message de taille pour son transfert

Publié le 16 octobre 2022 à 22h30

Cinq mois après avoir décidé de prolonger son bail avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé voudrait claquer la porte, estimant avoir été trahi par l’état-major du club, n’ayant pas respecté ses promesses selon lui. Interrogé sur cette situation complexe, Raï estime de son côté que le Bondynois ne doit pas se précipiter.

Le PSG a connu une semaine très agitée. Avant le match de Ligue des champions contre Benfica, plusieurs médias ont en effet révélé que Kylian Mbappé voulait déjà quitter le club, cinq mois après l’annonce de sa prolongation. L’international français estimerait en effet avoir été trahi par la direction parisienne, qui n’aurait pas tenu ses promesses selon lui concernant le recrutement estival et son rôle dans l’équipe. Invité de RMC , Raï est revenu sur ce dossier complexe et a glissé un conseil à Kylian Mbappé.

« Parfois, il faut prendre son temps aussi »

« Les joueurs ont aujourd’hui plus de pouvoir qu’à mon époque. J’ai joué avec Romario et des joueurs qui n’étaient pas faciles à gérer non plus. Il (Mbappé) est tellement talentueux, il a tellement d’envie et il a tellement faim… Une carrière passe vite mais parfois, il faut prendre son temps aussi. Il aura le temps de vivre plein de choses dans sa carrière », estime Raï, interrogé par RMC en marge du Classique entre le PSG et l’OM.

« Ce n'est pas ce qu'on avait imaginé mais ça peut marcher aussi »