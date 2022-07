Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Après Vitinha, Campos prépare du lourd sur le mercato

Publié le 2 juillet 2022 à 2h00 par Arthur Montagne

Quelques jours après son arrivée au poste de conseiller football du PSG, Luis Campos a déjà bouclé son premier transfert. Et comme prévu, c'est Vitinha qui débarque en provenance du FC Porto pour 41,5M€. Mais l'arrivée du milieu de terrain portugais ne serait surement pas la dernière d'un mercato qui s'annonce très chaud. Analyse.

C'était attendu, c'est désormais officiel, Vitinha est la première recrue de l'ère Campos au PSG. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de l’international portugais Vitinha. Le milieu de terrain du FC Porto a paraphé un contrat de 5 ans avec le club de la capitale », explique le communiqué du PSG. Le milieu de terrain portugais débarque pour 41,5M€ à Paris et aura la lourde tâche de renforcer l'entrejeu du club de la capitale. Un secteur régulièrement pointé du doigt ces dernières années.

Vitinha, premier coup de l'ère Campos

Après une belle saison avec FC Porto, Vitinha a donc bien l'intention de confirmer son talent au PSG. « C'est un très grand défi qui m'attend, et je suis impatient de pouvoir le commencer. La Ligue 1 est un championnat relevé, qui va vite et où les équipes sont costaudes et solides. Je vais essayer de jouer le football que je connais, et aider l'équipe au maximum à atteindre ses objectifs. Un mot pour les supporters ? Ils peuvent compter sur moi, je suis travailleur, je donne toujours le meilleur de moi-même, je souhaite tout simplement les rendre heureux et que nous remplissions nos objectifs tous ensemble », assurait-il sur le site officiel du club.

Premier transfert d'une longue série

Mais Vitinha ne sera bien évidemment pas le seul transfert de l'été au PSG. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale a dégainé une première offre pour Renato Sanches. Une proposition de 10M€ a été transmise au LOSC pour racheter la dernière année de contrat de l'international portugais. Ce dossier est donc en bonne voie, tout comme celui de Milan Skriniar. Selon la presse italienne, le PSG continue de discuter avec l'Inter Milan pour boucler le transfert du défenseur central slovaque, tandis que les négociations avec Sassuolo pour Gianluca Scamacca sont également avancées.

Côté départ aussi ça va bouger

Autrement dit, plusieurs joueurs vont débarquer au PSG ce qui va mécaniquement entraîner des départs. Dans cette optique, plusieurs indésirables seront poussés au départ à l'image de Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Thilo Kherer, Colin Dagba, Abdou Diallo ou encore Mauro Icardi. Mais ce n'est pas tout. En effet, ces derniers jours, l'hypothèse d'un départ de Neymar a pris de l'ampleur, tout comme celui de Presnel Kimpembe. Deux cadres pourraient donc quitter le PSG cet été, tandis que la presse espagnole a même évoqué la possibilité d'un transfert de Lionel Messi. Bref, l'été s'annonce brûlant à Paris.