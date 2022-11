Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Annoncé à Paris, Rabiot a un rêve pour son mercato

Publié le 8 novembre 2022 à 05h45

Thomas Bourseau

Formé au PSG, Adrien Rabiot pourrait éventuellement débarquer dans son ancien club à la prochaine intersaison sous l’impulsion de sa mère Véronique. Pour autant, Chelsea et Liverpool pourraient griller la priorité au PSG.

Adrien Rabiot soufflera sa 28ème bougie en avril prochain. Après avoir signé son premier contrat professionnel au PSG où il a été formé, l’international français serait susceptible de faire son grand retour au Paris Saint-Germain, club qu’il a quitté en juin 2019 pour la Juventus. En juin prochain, le contrat de Rabiot arrivera à expiration à la Vieille Dame et pourrait ne pas renouveler son bail.

Véronique Rabiot travaillerait pour boucler le retour de son fils à Paris

Ces dernières semaines, il a été question d’un éventuel retour d’Adrien Rabiot au PSG. En effet, sa mère et représentante Véronique travaillerait en coulisse afin de boucler cette opération selon la Gazzetta dello Sport lorsque la Juventus ne disposerait pas des moyens financiers nécessaires pour assumer une prolongation de contrat d’Adrien Rabiot.

Mercato - PSG : Cet énorme aveu sur le transfert avorté d'Adrien Rabiot https://t.co/GjQrqFzmex pic.twitter.com/kjYUAuQlax — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

Rabiot prêt à relever le défi Premier League

Pour autant, le PSG n’occuperait pas vraiment une position de favori indiscutable dans la course à la signature d’Adrien Rabiot. En effet, deux clubs anglais seraient intéressés par le profil de Rabiot. Chelsea et Liverpool seraient venus à la pêche aux renseignements pour le milieu de terrain et le principal intéressé serait attiré par les deux challenges.