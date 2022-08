Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Herrera reçoit un gros message sur le mercato

Publié le 18 août 2022 à 22h15 par Arthur Montagne

Le dégraissage se poursuit au PSG et après Thilo Kehrer, Ander Herrera devrait également quitter le club de la capitale. Dans cette optique, le milieu de terrain espagnol serait tombé d'accord avec l'Athletic Bilbao mais attend que son contrat soit résilié à Paris. Quoi qu'il en soit, il est très attendu au sein du club basque.

Priorité de l'été au PSG, le dégraissage se poursuit et s'accélère. Après Alphonse Areola et Marcin Bulka en début de mercato, puis Arnaud Kalimuendo plus récemment, ce sont cette fois-ci les indésirables qui commencent à quitter le club. En effet, Luis Campos a créer un loft au sein duquel plusieurs joueurs s'entraînent en marge du groupe. Parmi eux, Thilo Kehrer s'est engagé avec West Ham tandis qu'Idrissa Gueye serait proche d'Everton. Pour Ander Herrera aussi, cela devrait bouger.

Herrera proche de quitter le PSG ?

En effet, le milieu de terrain espagnol est également présent dans le loft mais se rapprocherait d'un retour à l'Athletic Bilbao. D'accord avec le club basque, Ander Herrera attend désormais que son contrat avec le PSG soit résilié afin de s'engager avec Bilbao. Et visiblement, il est très attendu.

🎂 En ce dimanche 14 août, on souhaite un 𝗷𝗼𝘆𝗲𝘂𝘅 𝗮𝗻𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗶𝗿𝗲 à @AnderHerrera 🔴🔵 pic.twitter.com/5Liv0Foqmi — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 14, 2022

Bilbao ouvre la porte à Herrera