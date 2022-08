Foot - Mercato - PSG

PSG : Le nouvel aveu de Renato Sanches sur son transfert

Publié le 18 août 2022 à 21h10 par Arthur Montagne

Arrivé cet été au PSG, Renato Sanches s'est prononcé sur son transfert. Très heureux d'avoir signé à Paris, l'international portugais ne cache pas sa joie et répète que Luis Campos a eu un rôle crucial dans sa signature. Les deux hommes se connaissant depuis plusieurs années.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a rapidement activé la piste menant à Renato Sanches. Un transfert qui a abouti puisque l'international portugais s'est engagé en provenance du LOSC avec à la clé un transfert compris entre 10 et 15M€. L'ancien joueur du Bayern Munich est d'ailleurs revenu sur sa signature à Paris.

🎂2⃣5⃣𝙅𝙤𝙮𝙚𝙪𝙭 𝙖𝙣𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙖𝙞𝙧𝙚 à notre recrue @renatosanches35 ❤️💙 pic.twitter.com/VZIMlsbvWE — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 18, 2022

L'importance de Campos

« Je suis content de jouer ici, je me sens bien. Je vais commencer à jouer plus, j’aurai beaucoup plus de confiance et ça va aller », assure-t-il à Free Ligue 1 avant de confirmer l'importance de Luis Campos dans son transfert : « Oui, je peux le dire. J’avais déjà beaucoup parlé avec lui avant qu’il soit à Paris. Comme il est au PSG, c’était plus facile de venir . »

