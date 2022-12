Transferts - PSG : Agent Neymar a encore frappé sur le mercato

Thomas Bourseau

Figure de proue du PSG au même titre que Lionel Messi et de Kylian Mbappé, Neymar aurait par deux fois, au moins, mis sa casquette d’agent pour accueillir Richarlison et Endrick au PSG. Explications.

Depuis 2017, Neymar évolue au PSG et a régulièrement fait parler de lui sur le marché des transferts. Que ce soit en 2018 avec un intérêt du Real Madrid et surtout en 2019 avec le gros feuilleton autour d’un retour au FC Barcelone via lequel Ousmane Dembélé aurait pu faire le chemin inverse en s’engageant au PSG. Mais depuis, Neymar n’a cessé de clamer son amour pour le Paris Saint-Germain. Lors du dernier mercato estival, il a même fait part de sa volonté de poursuivre au PSG alors que la nouvelle direction semblait le pousser vers la sortie.

Coupe du monde 2022 : Blessé, Neymar donne de ses nouvelles (vidéo) https://t.co/fQ0j9M8XFn pic.twitter.com/5TUErxfJcs — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

Neymar avait réclamé en 2021 le recrutement de Richarlison pour remplacer Mbappé

En 2021, à la toute fin du mercato, Neymar aurait proposé les services de Richarlison à Leonardo, ancien directeur sportif du PSG. C’est en effet ce que RMC Sport affirmait en août de l’année en question pour une bonne raison. Pour rappel, le Real Madrid avait lancé son offensive pour s’ attacher les services de Kylian Mbappé et le numéro 10 du PSG aurait songé à Richarlison qui évoluait à l’époque à Everton.

Neymar a remis ça avec Endrick