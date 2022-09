Foot - Mercato - PSG

Proche du PSG, Dembélé livre les coulisses de son mercato

Publié le 7 septembre 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

Au terme d’un feuilleton long de plusieurs mois, Ousmane Dembélé a finalement signé un nouveau contrat avec le FC Barcelone. Voilà désormais le Français lié jusqu’en 2024 avec le club catalan. Toutefois, cet été, Dembélé aurait très bien pu faire ses valises. Un départ vers le PSG était notamment annoncé avec insistance. Cela ne s’est finalement pas réalisé et le protégé de Xavi est revenu sur son mercato.

Partira ? Ne partira pas ? Le cas Ousmane Dembélé a tenu tout le monde en haleine depuis des mois maintenant. En effet, l’hiver dernier, le Français avait été poussé vers la sortie par le FC Barcelone. Finalement, il était resté mais la menace d’un départ libre cet été planait. Le champion du monde arrivait au terme de son contrat au Barça et plusieurs clubs étaient intéressés à l’idée de le récupérer gratuitement. C’était notamment le cas du PSG. Un pré-accord était même évoqué par certains. Toutefois, avec le départ de Leonardo et l’arrivée de Luis Campos à Paris, les cartes ont été rebattues pour Ousmane Dembélé qui a finalement signé un nouveau contrat avec Barcelone.

« Je parlais uniquement avec le FC Barcelone »

Désormais lié jusqu’en 2024 avec les Blaugrana, Ousmane Dembélé est donc toujours au sein de l’effectif de Xavi. Et à l’occasion d’un entretien accordé à Mundo Deportivo , le joueur du FC Barcelone est revenu sur son mercato mouvementé. Dembélé a notamment tenu à rétablir une vérité, expliquant : « On a dit que j’avais un pré-accord avec un club ? Il n’y a rien eu à ce propos. Je parlais uniquement avec le FC Barcelone. Et je l’ai dit à mon agent, seulement le Barça ».

« J’ai toujours dit à Xavi que je voulais continuer ici »

Au final, Ousmane Dembélé a donc prolongé avec le FC Barcelone. Le Blaugrana a alors confié : « Pourquoi cela a pris autant de temps ? J’ai toujours dit à Xavi que je voulais continuer ici. Si cela a tardé, c’est à cause des négociations. Mais j’ai toujours dit que je voulais continuer au Barça et au final, tout le monde est content. (…) Est-ce que j’ai eu peur à un moment pour la prolongation ? Non, jamais. J’étais concentré sur le terrain et j’ai toujours été convaincu que j’allais prolonger. J’avais une bonne relation avec Xavi et aussi avec le président ».

« Je suis très heureux ici »