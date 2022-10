Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Un joueur de Tudor raconte son mercato agité

Publié le 7 octobre 2022 à 16h10

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, Leonardo Balerdi a finalement décidé de rester à l’OM malgré la concurrence et son temps de jeu instable alors que le club italien de Bologne semblait déterminé à le recruter. Le défenseur argentin s’en explique et raconte son été agité.

Alors que l’OM a bouclé les arrivées d’Isaak Touré, Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Eric Bailly cet été à l’OM au poste de défenseur central, Leonardo Balerdi a décidé de rester au club. L’international argentin de 23 ans était pourtant courtisé par le club de Bologne avec une offre concrète en mains, mais il souhaitait disputer la Ligue des Champions avec l’OM.

« Je voulais rester ici »

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Leonardo Balerdi raconte son mercato agité : « Oui, j’ai parlé avec Bologne, j’ai bien réfléchis avec ma famille et je me suis dit qu’il fallait rester ici. Même si beaucoup de gens ont parlé et que ça m’a fait du mal, je voulais rester ici à l’OM pour jouer la Ligue des Champions », indique le défenseur de l’OM.

Des performances irrégulières pour Balerdi

Parfois pris en grippe et sifflé par le public du Vélodrome en raison de certains prestations jugées nettement insuffisantes, Leonardo Balerdi semble affiché un meilleur visage depuis quelque temps avec l’OM. Pour rappel, son contrat court jusqu’en 2026.