Transferts - OM : Un ancien de Ligue 1 veut faire capoter le mercato de Longoria

Thomas Bourseau

Ayant la cote sur le marché des transferts, Marcus Thuram serait susceptible d’échapper à Pablo Longoria. Un ancien de Ligue 1, en la personne d’Allan Saint-Maximin, prévoirait de compromettre les plans du président de l’OM pour l’attaquant de l’Équipe de France en l’attirant à Newcastle.

Marcus Thuram a vu sa cote augmenter sur le marché des transferts pendant la Coupe du monde au Qatar sur le marché des transferts. Sous contrat avec le Borussia Monchengladbach jusqu’en juin prochain seulement, le polyvalent attaquant de l’Équipe de France pourrait rebondir à l’OM. Ce serait du moins le souhait du président Pablo Longoria. Cependant, alors que les Magpies réalisent une première partie de saison canon (3èmes au classement de Premier League), The Sun a affirmé que les dirigeants de Newcastle prévoyaient d’investir sur le marché des transferts cet hiver et notamment pour Marcus Thuram.

Transferts : Après la Coupe du monde, Thuram va lancer son mercato https://t.co/x0LDrHHt9g pic.twitter.com/PFiNolwEWy — le10sport (@le10sport) December 20, 2022

Passé par la Ligue 1, Saint-Maximin veut jouer aux côtés de Thuram à Newcastle

Depuis 2019, Allan Saint-Maximin s’éclate dans le nord de l’Angleterre où il est la figure de proue de Newcastle. Le numéro 10 des Magpies n’a jamais boudé son plaisir d’arborer la tunique du pensionnaire de Premier League et a invité son compatriote français Marcus Thuram à vivre l’expérience en Angleterre à ses côtés lors d’un entretien accordé à The Shields Gazette.

«Je vais être honnête, j’ai discuté avec lui»