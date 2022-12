Transferts : Après la Coupe du monde, Thuram va lancer son mercato

Axel Cornic

A quelques mois de la fin de son contrat, Marcus Thuram va devoir décider son avenir et il devrait s’écrire loin du Borussia Mönchengladbach, puisqu’en Allemagne on assure qu’il ne reportera plus les couleurs de son club. L’Olympique de Marseille s’est positionné, mais la Coupe du monde du Français semble avoir fait exploser sa cote.

Appelé de dernière minute de Didier Deschamps au Qatar, Marcus Thuram semble avoir franchi un palier lors de cette Coupe du monde. Ses prestations ont été scrutées et désormais une véritable bataille devrait se déchainer autour de son avenir, avec l’OM qui voudrait se faire une petite place.

EXCLU - Mercato : L’OM se renseigne sur Ounahi, mais… https://t.co/yGHwZ91hhe pic.twitter.com/jJF6pRIqya — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

Thuram, le rêve impossible de Longoria ?

Le président Pablo Longoria rêverait de pouvoir frapper un gros coup cet hiver, en offrant à Igor Tudor un international italien pour oublier le flop Luis Suarez. Arrivé cet été, le Colombien est en effet déjà parti et a donc laissé Alexis Sanchez comme seul véritable attaquant de l’effectif de l’OM. Mais ce dossier s’annonce extrêmement compliqué...

L’Inter va bientôt bouger

Car la fin du contrat de Marcus Thuram ainsi que sa Coupe du monde, ont attiré l’attention de plusieurs gros clubs européens. C’est le cas du Bayern Munich, mais surtout de l’Inter. D’après les informations de Sport Mediaset , les Nerazzurri souhaiteraient rencontrer l’entourage du Français avant le début du mercato, afin de se renseigner au sujet d’un éventuel départ.

Avec Mönchengladbach, c’est fini