Transferts - OM : Son retour est annoncé, Thauvin pense déjà au mercato

Axel Cornic

La presse mexicaine a lâché une petite bombe en cette fin d’année 2022, avec un possible retour de Florian Thauvin à l’Olympique de Marseille lors du mercato de janvier. En difficulté aux Tigres, le Français pourrait être prêté à son ancien club, qu’il avait quitté à la fin de son contrat en juillet 2021.

Depuis son arrivée, Pablo Longoria nous a habitué à des sessions de mercato pleines de rebondissements et celui de janvier pourrait bien nous réserver une énorme surprise. De l’autre côté de l’Atlantique, on a en effet annoncé que Florian Thauvin pourrait faire son grand retour du côté de l’OM !

EXCLU - Mercato : Toulouse court après le même lièvre que l’OM ! https://t.co/6YcQAJI6pu pic.twitter.com/R1QrCg0mtg — le10sport (@le10sport) December 26, 2022

Les Tigres pensent à un retour à l’OM

D’après les informations de Debate , les dirigeants de Tigres seraient déçus de l’apport de Florian Thauvin, qui joue très peu depuis le début de la saison. Ainsi, ils souhaiteraient le prêter à l’OM pour les six prochains mois afin de le relancer, mais surtout pour pouvoir recruter rapidement un joueur qui colle plus avec le style de l’équipe.

Thauvin a hâte de partir