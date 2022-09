Foot - Mercato - OM

Payet, Sanchez… Un gros chantier attend Longoria sur le mercato

Publié le 26 septembre 2022 à 01h30 par Jules Kutos-Bertin

Métamorphosé lors du dernier mercato estival, l'attaque de l'OM devrait encore être remaniée dans le futur. En effet, le feuilleton Dieng serait relancé et l’avenir de Payet devrait être remis en question, tandis qu'Alexis Sanchez devra discuter avec Pablo Longoria pour prolonger son contrat. Par ailleurs, il ne faut pas oublier la situation des joueurs prêtés.

Cet été, l’OM a revu une bonne partie de son attaque. Arkadiusz Milik et Cédric Bakambu sont partis, Konrad De La Fuente également, alors que Luis Suarez et Alexis Sanchez sont arrivés. Mais d’ici l’été prochain, l’attaque olympienne pourrait encore connaître de gros changements. Alors que plusieurs joueurs ont des situations incertaines, Pablo Longoria va devoir rapidement prendre des décisions pour ne pas être pris de vitesse. Et il devra d'abord se pencher sur le cas de Bamba Dieng.

Dieng et Payet, deux situations opposées

Après être passé tout proche d’un transfert, l’international sénégalais a fait son retour à l’OM après l’échec de sa visite médicale. Si Igor Tudor le réintègre et qu’il est performant, Dieng pourrait quitter le club olympien contre un joli chèque. D’ailleurs, selon Le Quotidien du Sport , l’OGC Nice négocierait toujours avec l’OM pour le faire venir en tant que joker. La situation de Dimitri Payet sera aussi remise en question cet été vu son niveau depuis le début de saison. Même s’il est lié à l’OM jusqu’en 2024, le capitaine marseillais n’a pas l’immunité.

🔴 Avec 4 buts inscrits, Alexis Sanchez est le joueur le plus décisif en ce début de saison, il est suivi de Nuno Tavares (3 buts) et Mattéo Guendouzi (2 passes et un but).#TeamOM 🗞️ Le Phocéen pic.twitter.com/9EHJRooZYb — Univers Marseillais 💙🤍🇩🇿 (@UniversOM13) September 24, 2022

Prolongation pour Sanchez et retours de prêt

Autre cas épineux, celui d’Alexis Sanchez. L’international chilien a une option pour prolonger jusqu’en 2024, mais celle-ci devra être explorée par toutes les parties prenantes du dossier. L’OM devra également gérer les joueurs en prêt. Arkadiusz Milik, Konrad De La Fuente ou encore Luis Henrique. Enfin, même s’il y a une option d’achat, l’avenir d’Amine Harit pourrait influer sur le mercato de l’OM. L’été s’annonce chaud, une fois de plus…