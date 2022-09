Foot - Mercato - OM

OM : Nouvelle manoeuvre surprenante sur le mercato

Publié le 15 septembre 2022 à 13h30 par La rédaction

Cela fait maintenant plusieurs années que l’Olympique de Marseille cherche son grand attaquant sur le marché des transferts. Après les échecs de ces dernières années, dont le plus retentissant a été Kostas Mitroglou, le projet McCourt avait enfin réussi à trouver quelques très bons joueurs, avec Arkadiusz Milik et Alexis Sanchez. Cependant, un autre buteur devrait quitter le club, dans une manoeuvre plus que surprenante…

Dans le projet de l’Olympique de Marseille initié par Frank McCourt, il était souvent question d’un « Grand Attaquant ». Depuis quelques saisons maintenant, l’OM a multiplié les échecs dans ce dossier, notamment avec l’erreur Kostas Mitroglou. Cependant, depuis quelques temps, les recrutements à ce poste ont été très intelligents : Arkadiusz Milik, tout récemment Alexis Sanchez, ou encore Cédric Bakambu. Cependant, ce dernier serait tout proche de quitter la cité phocéenne, et la manoeuvre a de quoi surprendre.

Cédric Bakambu, arrivé libre…

En effet, l’attaquant phocéen est arrivé à l’OM libre de tout contrat, en hiver dernier. Il a donc porté la tunique de l’Olympique de Marseille ces 6 derniers mois, avec un rendement peu convaincant. 4 buts en 12 matches de Ligue 1, pas un seul en Conférence League. Un rendement qui aurait poussé les dirigeants marseillais à le placer sur la liste des indésirables. Et son départ semble se préciser…

… pour repartir libre

En effet, après avoir été dans le collimateur du Celta Vigo en Liga, Cédric Bakambu s'apprête à prendre la direction de la Grèce. Le buteur de la République Démocratique du Congo serait tout proche de s’engager avec l’Olympiakos, qu’il rejoindrait donc libre de tout contrat. Seulement 6 mois après son arrivée, encore une fois libre, il s’apprêterait donc à quitter l’OM de la même façon.

Une manoeuvre assez inhabituelle, d’autant que Pablo Longoria avait annoncé que plus aucun joueur ne devrait partir libre, en raison de la recherche de liquidités du club. L’Espagnol a certainement dû se résigner devant les difficultés rencontrées dans le dossier Cédric Bakambu. Dans tous les cas, l’aventure marseillaise de l’ancien attaquant de Villarreal peut évidemment être perçue comme un échec, au vu des performances et de ce qu’a apporté le joueur sur le terrain. D’autant qu’il est l’un des plus gros salaires de l’effectif marseillais…