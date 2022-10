Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : McCourt doit lâcher 10M€, coup dur avant le mercato ?

Publié le 9 octobre 2022 à 21h10

Jules Kutos-Bertin

Auteur d’un mercato très intéressant, l’OM va tout de même devoir boucler quelques ventes pour rééquilibrer les comptes du club. Prochainement, le loyer du Stade Vélodrome devrait augmenter, ce qui pourrait coûter 10M€ à Frank McCourt. Une mauvaise nouvelle en vue des mercatos à venir.

Avec le surprenant départ de Jorge Sampaoli au début de l’été, l’OM a dû revoir une grande partie de ses plans. Pour le remplacer, Pablo Longoria a nommé Igor Tudor, un choix qui a surpris. Derrière, l’OM a dû s’activer sur le marché des transferts, notamment pour sa défense centrale puisqu’il fallait remplacer Duje Caleta-Car, William Saliba, Luan Peres, Alvaro Gonzalez ou encore Boubacar Kamara.

L’OM va lâcher 10M€

Même si l’OM a fait venir onze joueurs et que Pablo Longoria s’est permis quelques jolis achats, le club olympien reste prudent. Financièrement, qualification en Ligue des Champions ou pas, tous les comptes ne sont pas dans le vert. Et d’après les informations de Marsactu , l’OM va devoir verser 10M€ à la ville de Marseille en raison de l’augmentation du loyer du Vélodrome.

« Plus l’OM ira loin, plus elle fera de recette et plus elle payera de loyer »