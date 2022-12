Transferts - OM : Longoria pourrait se voir offrir une occasion à 0€ sur le mercato

Axel Cornic

La rupture est totale entre Rick Karsdorp et l’AS Roma, ce qui pourrait profiter à l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal. L’avocat du joueur a en effet annoncé un départ tout récemment qui, soutenu notamment par FIFPRO, pourrait tout simplement résilier unilatéralement son contrat et donc s’engager librement avec un autre club.

José Mourinho est connu pour ses sorties cinglantes, mais là il est peut-être allé un peu trop loin. En novembre dernier, après un match nul contre Sassuolo (1-1), le coach de l’AS Roma a très durement attaqué l’un de ses joueurs le traitant de « traitre » et l’invitant à quitter le club au plus vite. Il ne l’a jamais nommé, mais tout le monde a finalement compris qu’il s’agissait de Rick Karsdorp.

Une occasion à saisir pour Longoria

Depuis, le latéral offensif n’a plus joué le moindre match, boycottant même une tournée au Japon. Une situation qui a rapidement attiré l’attention de Pablo Longoria, qui a bouclé plusieurs deal ces dernières années avec Tiago Pinto, directeur sportif de l’AS Roma. La voie semble d'ailleurs dégagée pour le président de l’OM...

« Traiter un joueur de “traitre” ce n’est pas anodin et le club n’a pas fait le nécessaire pour calmer la situation »

Ce jeudi, l’avocat de Karsdorp a en effet accordé un entretien à CM.it , assurant qu’un départ de l’AS Roma était la seule solution pour son client. « Comme nous le savons, les conditions ne sont plus réunies pour le garçon reste, avec d’ailleurs une valeur sur le marché qui s’est écroulée » a déclaré Salvatore Civale. « Traiter un joueur de “traitre” ce n’est pas anodin et le club n’a pas fait le nécessaire pour calmer la situation ».

« Ils sont obligés de le vendre »

« La Roma ne veut pas le brader, c’est clair. Je pense que le club avait tout intérêt à calmer la situation le plus rapidement possible, car tous les clubs intéressés savent qu’ils souhaitent le vendre et qu’ils ont déjà trouvé son remplaçant » a analysé l’avocat de Karsdorp. « Ils sont donc obligés de le vendre à certaines conditions. D’un point de vue légal rien ne change, puisqu’il a un contrat, mais sa valeur sur le marché s’en est ressentie ».

Karsdorp pourrait se libérer de son contrat

A noter que tout récemment, FIFPRO a publié un communiqué pour apporter son soutien à Rick Karsdorp, dénonçant notamment une campagne d’harcèlement à son encontre. Une sortie qui n’est pas à prendre à la légère, puisque des cas similaires ont eu lieu ces dernières et années et souvent les joueurs ont eu gain de cause, se libérant notamment du contrat qui le liait à leur club.