Mercato - OM : Un incroyable imbroglio pourrait offrir un coup à 0€ à Longoria

A la recherche de renforts, Pablo Longoria s’est une nouvelle fois tourné vers la Serie A et aurait déjà activé plusieurs pistes. L’une d’entre elles concernerait Rick Karsdorp, dont la relation avec José Mourinho s’est dégradée ces derniers mois et qui semble être poussé vers la sortie du côté de l’AS Roma. L’Olympique de Marseille pourrait d’ailleurs recevoir une excellente nouvelle...

Ancien de Sassuolo, de l’Atalanta et de la Juventus, Pablo Longoria a gardé un excellent réseau en Italie et cela lui a beaucoup servi ces dernières années. Le président de l’OM s’est en effet souvent servi en Serie A et il ne devrait pas changer de recette pour cet hiver.

Karsdorp, un nouveau Romain à Marseille

De Ruslan Malinovskyi à Bartosz Bereszyński en passant par Jérémie Boga, nombreux sont les pensionnaires du championnat italien qui sont annoncé à l’OM cet hiver. C'est également le cas de Rick Karsdorp, qui a l’avantage d’évoluer à l’AS Roma, un autre club avec lequel Longoria entretient d’excellentes relations.

La Roma souhaite récupérer au moins 10M€

Le Néerlandais est poussé vers la sortie depuis un clash avec José Mourinho, qui l’avait publiquement critiqué avant le début de la Coupe du monde. Les médias italiens assurent que l’OM aurait sauté sur l’occasion, mais pour le moment l’AS Roma resterait campée sur un transfert sec de 10M€, ce qui ne ravirait pas forcément Longoria.

