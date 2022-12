Mercato - OM : Longoria est menacé pour ce transfert à 10M€

Hugo Chirossel

Dans l’optique de renforcer l’effectif d’Igor Tudor lors du mercato hivernal, Pablo Longoria aurait notamment un œil sur Rick Karsdorp. Ce dernier est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’AS Roma, mais n’entre plus dans les plans de José Mourinho. Alors que la Louve réclamerait environ 10M€ pour le latéral néerlandais, elle pourrait finalement s’entendre avec la Juventus dans le cadre d’un échange.

Pablo Longoria veut de nouveau se servir à l’AS Roma. Après Pau Lopez, Cengiz Ünder et Jordan Veretout, le président de l’OM serait désormais sur la piste de Rick Karsdorp. José Mourinho ne compte plus sur lui et quitter la Louve semble inévitable pour le latéral droit néerlandais âgé de 27 ans.

L’AS Roma veut 10M€

TMW indiquait ces derniers jours que l'AS Roma demanderait environ 10M€ pour lâcher Rick Karsdorp. Un prix plutôt élevé pour un joueur qui, s’il reste à au club, ne devrait pas être utilisé par son entraîneur. Mais finalement, les Giallorossi pourraient trouver une autre solution, qui risque de contrarier les plans de Pablo Longoria.

Un échange avec la Juventus ?