Transferts - OM : Longoria identifie un futur jackpot sur le mercato

Alors que les finances sont réduites à l’OM, Pablo Longoria réussit tout de même à faire des miracles sur le mercato, faisant venir des joueurs à un coût réduit. Et forcément, l’objectif est de le revendre plus cher pour dégager une plus-value. D’ailleurs, Longoria aurait déjà identifié les sources d’un futur jackpot pour l’OM.

Ces derniers mois, Frank McCourt a mis la pression sur Pablo Longoria afin que le président de l’OM fasse rentrer de l’argent dans les caisses. L’Espagnol a alors réalisé certaines opérations, mais cela ne serait toujours pas assez. Dans les mois à venir, d’autres départs seraient donc à prévoir à l’OM. Et certains transferts pourraient rapporter gros aux Phocéens.

Mercato - OM : L'énorme sortie de Longoria sur le vente du club https://t.co/IW2E5jTjKP pic.twitter.com/ITFEnM2oRk — le10sport (@le10sport) November 15, 2022

« Guendouzi prend de la valeur »

De passage en conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria a évoqué les joueurs qui pourraient permettre à l’OM de récupérer un très joli chèque. Le président olympien a alors lâché : « On a un effectif qui valorise des joueurs. Balerdi coûte aujourd'hui plus cher que cet été. Guendouzi va jouer la Coupe du monde, il prend de la valeur ».

« On met les bases de notre projet »