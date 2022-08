Foot - Mercato - OM

OM : Longoria enrage contre Eyraud pour ce flop XXL sur le mercato

Publié le 11 août 2022 à 09h45 par Thomas Bourseau

A l’été 2018, Kevin Strootman débarquait à l’OM après le forcing de Rudi Garcia en provenance de la Roma. Hormis le prix important du transfert, le Néerlandais dispose d’un gros salaire alors que son rendement est nul à présent. De quoi faire enrager Pablo Longoria qui a les pieds et les poings liés dans cette opération.

Il a été l’une des premières grandes stars de l’ère Frank McCourt. Avec Andoni Zubizarreta à la tête de la direction sportive de l’OM, Jacques-Henri Eyraud à la présidence et Rudi Garcia aux rênes de l’effectif du club phocéen à l’époque, Kevin Strootman a débarqué à l’OM à l’été 2018. Inutile de dire que ce deal n’a pas été une affaire. D’une part en raison du montant de l’opération qui s’est élevée à 25M€ sans compter les 3M€ de bonus. Et surtout parce que l’ancien milieu de terrain de la Roma, où Garcia l’avait eu sous ses ordres, ne s’est jamais réellement imposé à Marseille. En attestent son temps de jeu famélique et ses deux prêts au Genoa et à Cagliari.

Longoria ne comprend pas un tel investissement pour Strootman

Depuis quelque temps, Kevin Strootman ne fait clairement plus partie des plans de l’OM. Que ce soit au niveau du staff technique de l’OM et les hauts dirigeants du club phocéen. Bien que Pablo Longoria fasse l’éloge du professionnalisme de Kevin Strootman en coulisse, le président de l’Olympique de Marseille ne contiendrait pas sa frustration en interne selon L’Equipe quant au mauvais choix de son prédécesseur Jacques-Henri Eyraud au sujet de cette opération XXL trop risquée. « Il ne faut jamais faire ce type de deal, où tu paies cher un joueur qui vient mourir chez toi ».

Et maintenant ?

Sous contrat jusqu’en juin 2023 à l’OM, Kevin Strootman semble être invité à se trouver un point de chute bien que son départ s’annonce délicat en raison de ses revenus importants à l’Olympique de Marseille et sa faible cote sur le marché des transferts. Pablo Longoria va donc devoir se traîner une saison supplémentaire le poids mort Strootman.