L’incroyable stratagème de Longoria pour cette recrue du mercato

Publié le 3 septembre 2022 à 10h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps en quête d’un nouveau profil au poste de piston droit cet été, l’OM a finalement bouclé le transfert de Jonathan Clauss. Et pour parvenir à convaincre le joueur ainsi que le RC Lens, Pablo Longoria a inventé de toutes pièces un accord avec un autre joueur. Explications.

Le 20 juillet dernier, l’OM et le RC Lens officialisaient le transfert de Jonathan Clauss (29 ans), qui quittait donc le club nordiste après deux saisons pour devenir le nouveau piston droit d’Igor Tudor. Une opération estimée à 7,5M€ + bonus, et qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place avec de longues négociations entre l’OM et le RC Lens. Mais Pablo Longoria a fini par utiliser une astuce qui a tout changé…

L’Equipe révèle en effet dans ses colonnes du jour que le président de l’OM a utilisé une parade pour faire accélérer les négociations pour le transfert de Jonathan Clauss qui étaient en train de patiner : le week-end du 16-17 juillet, il n’a pas hésité à inventer de toutes pièces un accord entre l’OM et Hans Hateboer (28 ans), le latéral droit de l’Atalanta, afin de mettre la pression sur Clauss et son entourage. Ainsi, de cette manière, Longoria était en train de lui faire croire qu’il était relégué au statut de plan B et que son transfert allait capoter..

La réaction de Jonathan Clauss ne s’est pas faite attendre : l’international français fait alors avancer le transfert d’une manière décisive en mettant la pression sur la direction du RC Lens, et en opérant à un sacrifice financier en revoyant une partie de son salaire prévu à la baisse pour faciliter la tâche à l’OM. Pablo Longoria a donc réussi son pari, et quelques jours plus tard, Jonathan Clauss devient officiellement un joueur marseillais, tandis que de son côté, Hateboer appartient toujours à l’Atalanta sans savoir qu’il a été utilisé par le président de l’OM.

