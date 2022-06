Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Le vestiaire affiche un souhait pour le mercato

Publié le 14 juin 2022 à 0h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Mattéo Guendouzi, qui a confirmé qu’il rejoindrait définitivement transféré à l’OM au terme de son prêt avec option d’achat cet été pour la somme de 11M€, s’est également confié sur le mercato de son équipe et a fait passer un message fort à Pablo Longoria et Jorge Sampaoli.

Dimanche, au micro de Téléfoot , Mattéo Guendouzi (23 ans) a confirmé qu’il porterait encore les couleurs de l’OM la saison prochaine puisque l’option d’achat de son prêt, fixée à 11M€, va être levée : « Si je reste à l’OM ? Oui je suis très bien à l’OM. Pour moi c’était aussi l’objectif de jouer la Ligue des champions », a expliqué le milieu de terrain français. Et dans ce même entretien, Guendouzi s’est également confié sur le mercato estival de l’OM et espère que sa direction se montre ambitieuse pour bâtir un effectif solide en vue de la saison prochaine.

« Je fais confiance au coach et au président »