OM : Le projet McCourt proche d’un énorme coup sur le mercato ?

Publié le 29 juillet 2022 à 10h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que la piste fait le buzz autour de l’OM depuis maintenant plusieurs jours, elles semble finalement se concrétiser : Alexis Sanchez serait de plus en plus proche d’une arrivée au sein du club phocéen. Et la presse italienne assure même que le dossier pourrait être bouclé avant la fin de la semaine.

Dès le 5 juillet dernier, au micro de RMC Sport, Pablo Longoria dévoilait des ambitions assez claires pour le mercato estival de l’OM : « La stratégie va être revue. L'obligation du club est de donner un effectif adapté au coach. On connaît les valeurs qu'on veut mettre dans l'effectif. La planification change par rapport à celle qu'on avait avec Sampaoli. On a déjà commencé à travailler (...) Ce qu'on veut, c'est améliorer le niveau de l'effectif. Donc il faut qu'on change entre 5 et 8 joueurs. Un nouveau coach arrive, donc on doit s'adapter », expliquait le président de l’OM. Et pourtant, jusqu’ici, son recrutement est assez contesté.

Touré, Clauss, Suarez… Pas assez de magie ?

En effet, alors que l’OM a pour le moment enregistré le retour de prêt de Samuel Gigot et les arrivées d’Isaak Touré (7M€), Chancel Mbemba (libre), Luis Suarez (10M€), Jonathan Clauss (7,5M€) et Ruben Blanco (prêt), certains supporters et observateurs reprochent à Pablo Longoria son manque d’ambition sur le mercato, d’autant que l’OM s’apprête à disputer la Ligue des Champions en ayant perdu des éléments majeurs comme William Saliba et Boubacar Kamara. Mais le nouveau feuilleton du moment pourrait bien emballer le mercato de l’OM et redonner de la ferveur…

Alexis Sanchez, l’incroyable piste

Ces derniers mois, la piste menant à Alexis Sanchez (33 ans) avait régulièrement été évoquée pour l’OM de Jorge Sampaoli puisque l’ex-entraîneur marseillais avait déjà dirigé l’attaquant de l’Inter Milan en sélection du Chili. Comme pour Arturo Vidal, il a souvent été annoncé que Sampaoli souhaitait attirer Sanchez à l’OM, mais ce fantasme est en train de devenir réalité malgré le départ du technicien argentin. En effet, La Provence a lâché une petite bombe jeudi en indiquant que Pablo Longoria avait intensifié les discussions avec l’entourage d’Alexis Sanchez et que les deux parties étaient même proches d’un accord, et depuis, ce dossier ne cesse de s’emballer pour l’OM. D’autant que la presse italienne en remet une couche.

Sanchez à l’OM avant dimanche ?