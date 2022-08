Foot - Mercato - OM

OM : Le mercato s’emballe pour Milik, un départ à prévoir ?

Publié le 10 août 2022 à 02h00 par Thibault Morlain

Avec le départ de Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik est donc repart de zéro à l’OM. Une bonne nouvelle pour le Polonais qui était annoncé partant. Néanmoins, malgré ce changement d’entraîneur chez les Phocéens, l’avenir de Milik reste toujours aussi incertain. Restera ? Ne restera pas ? D’ici la fin du mercato, la porte pourrait bien s’ouvrir pour un transfert de l’attaquant de l’OM.

D’ici peu, Alexis Sanchez doit débarquer à l’OM, ce qui va boucher un peu plus le secteur offensif des Phocéens. Des départs sont alors attendus sur la Canebière et les regards se tournent notamment vers Konrad de la Fuente et Cédric Bakambu. Quid également d’Arkadiusz Milik ? Il y a quelques semaines encore, le Polonais n’était plus vraiment en odeur de sainteté, mais c’était avant le départ de Jorge Sampaoli. Suite à l’arrivée d’Igor Tudor, les cartes sont rebattues, pour autant, personne ne serait intransférable à l’OM. Ce qui pourrait donner lieu à un transfert d’Arkadiusz Milik d’ici le 1er septembre.

Mercato : Avant Alexis Sanchez, ces stars ont aussi choisi l’OM https://t.co/tz0NcCrjsn pic.twitter.com/VAT4Q7ZKHj — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

La Juventus n’oublie pas Milik

Où jouera alors Arkadiusz Milik ? Pour le moment, le Polonais est toujours un joueur de l’OM. Mais en Italie, on explique que la Juventus n’aurait toujours pas perdu de vue l’ancien de Naples. Cela fait maintenant plusieurs mois qu’il est annoncé que la Vieille Dame penserait à Milik. Un intérêt encore d’actualité selon Calciomercato.com . Du côté de la Juventus, le nom du buteur de l’OM serait dans la short-list. A voir maintenant si une offre arrivera entre les mains de Pablo Longoria, qui pourrait ne pas retenir le buteur d’Igor Tudor.

« Si un club veut acheter Milik et propose beaucoup d'argent… »

Journaliste pour La Provence, Fabrice Lamperti s’est lui confié au média polonais TVP Sport concernant l’avenir d’Arkadiusz Milik. Il a alors expliqué à propos du buteur de l’OM : « Le départ de Sampaoli était une bonne nouvelle pour Milik. A lui désormais de saisir l'opportunité de devenir le meilleur buteur de l'OM et du championnat. Et le club manque d'un attaquant efficace. (…) Je pense que continuer avec lui sera une bonne décision. D'autant que la Coupe du monde débutera en cours de saison. Mais je pense que si un club veut acheter Milik et propose beaucoup d'argent, l'OM ne bloquera pas le transfert ».

Un départ pour Milik ?

Le feuilleton Arkadiusz Milik pourrait donc animer la fin de ce mercato estival. Partira ? Ne partira pas ? Pablo Longoria aura l’avenir du buteur de l’OM entre les mains. Si une grosse offre sera forcément difficile à refuser, il était dernièrement expliqué que le président olympien comptait sur Milik cette saison, notamment en vue de la Ligue des Champions où son expérience sera d’une grande aide.