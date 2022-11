Transferts - OM : Le mercato de Longoria torpillé... par l’OL ?

Axel Cornic

Poussé vers la sortie par José Mourinho, qui ne voudrait plus entendre parler de lui, Rick Karsdorp doit se trouver un nouveau club lors du mercato hivernal. Le latéral droit de l’AS Roma pourrait ainsi rebondir du côté de l’Olympique de Marseille, même si les plans de Pablo Longoria pourraient tomber à l’eau.

Pour épauler Jonathan Clauss lors de la deuxième partie de saison, Pablo Longoria aurait activé une nouvelle piste. Le président de l’OM souhaiterait en effet profiter des dissensions entre Rick Karsdorp et José Mourinho, afin de boucler un nouveau deal avec l’AS Roma. Mais le latéral droit semble avoir tapé dans l’œil de nombreux autres clubs.

Un nouveau deal entre l’OM et l’AS Roma ?

Le départ de Karsdorp semble être devenu inévitable, surtout après les dernières révélations de la presse italienne ! Il Messaggero révèle en effet que le Néerlandais aurait fourni un certificat signé par un psychologue, qui évoque une profonde dépression et donc justifierait son absence pour le départ de l’AS Roma pour sa tournée au Japon. Un prétexte qui semble mal passer au sein du club romain.

Ça se bouscule autour de Karsdorp

Plusieurs observateurs assurent que ce certificat ne serait qu’un prétexte, afin de forcer la main de l’AS Roma et ainsi provoquer un départ précipité. Mais pour aller où ? L’OM ne semble pas être le seul club sur les traces de Karsdorp, qui plairait également à l’OL, à plusieurs clubs d’Eredivisie ainsi qu’à l’AC Milan et la Juventus. Et l’un de ces clubs semble avoir un plan pour rafler la mise.

L’OL prêt à sacrifier Malo Gusto ?