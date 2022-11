Mercato - OM : Un transfert de Longoria prend forme

Arthur Montagne

En quête d'un latéral droit pour venir concurrencer Jonathan Clauss, compte tenu de la première partie de saison délicate d'Issa Kaboré, l'OM s'active pour obtenir la signature de Rick Karsdorp. Et cela tombe bien puisque l'AS Roma souhaite s'en séparer en janvier. L'idée d'un prêt est d'ailleurs évoquée.

L'été dernier, l'OM a dynamité le mercato en attirant pas moins de 12 nouveaux joueurs. Cet hiver, ce sera forcément moins impressionnant, mais Pablo Longoria a déjà prévu de renforcer l'effectif d'Igor Tudor. Dans cette optique, le nom qui revient le plus régulièrement est celui de Rick Karsdorp, qui pourrait venir concurrencer Jonathan Clauss dans le couloir droit de la défense olympienne.

Mercato - OM : Une offre arrive pour ce transfert de Longoria https://t.co/XzIpfY2GaV pic.twitter.com/f58hsUyxix — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

Karsdorp veut quitter l'AS Roma

Et cela tombe bien puisque Rick Karsdorp souhaite absolument quitter l'AS Roma. A tel point que d'après Il Messaggero , il aurait envoyé une attestation à sa direction, signée par un spécialiste, afin de confirmer qu'il était en dépression. Une situation qui ne laisse que peu de doutes sur son avenir.

Vers un prêt cet hiver ?

Et le média italien ajoute que l'AS Roma cherche d'ailleurs à se séparer de son joueur son la forme d'un prêt. En plus de l'OM, Juventus, l'Inter Milan et Feyenoord sont également intéressés.