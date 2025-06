Transferts - OM : La grande priorité du mercato annoncée en direct !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM devrait se montrer encore très actif en cette période de mercato estival, et notamment dans le but de renforcer son secteur défensif. Selon Florent Germain, journaliste de RMC Sport correspondant à Marseille, il s'agit même de la priorité absolue aux yeux des dirigeants de l'OM comme il l'a indiqué en direct à l'antenne.

Aguerd, Medina et Bensabaini bien ciblés par l'OM

« Les noms d’Aguerd, Medina et Bensabaini reviennent souvent. On m’a confirmé que l’international algérien était suivi. On suit des joueurs de caractères, des joueurs affirmées. La défense, c’est le chantier de l’été, tout le monde en a conscience chez les dirigeants. L’OM a bricolé la saison dernière (…) On a acté le fait que c’était compliqué. De Zerbi veut repartir sur une défense à 4, et garder les valeurs sûres : Balerdi qui est considéré comme intransférable, et Amir Murillo qui vient de prolonger », explique Germain sur le mercato de l'OM.