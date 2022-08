Foot - Mercato - OM

OM : Frank McCourt n’a pas donné son feu vert pour Alexis Sanchez

Publié le 9 août 2022 à 09h10 par Thomas Bourseau

Président de l’OM, Pablo Longoria s’est publiquement livré à deux reprises sur le dossier Alexis Sanchez en l’espace d’une semaine. Cependant, et bien que le Chilien soit à présent libre, le propriétaire Frank McCourt n’aurait toujours pas validé cette opération malgré un accord trouvé entre l’OM et le clan Sanchez.

Cela faisait quelque temps que c’était dans les tuyaux. Cependant, depuis lundi soir, c’est devenu officiel : entre Alexis Sanchez et l’Inter, c’est terminé ! Par le biais d’un communiqué, le club milanais a fait passer le message suivant. « L'Inter annonce avoir trouvé un accord pour la résiliation consensuelle du contrat de l'attaquant chilien Alexis Sanchez. Le Club tient à remercier Alexis pour ses trois saisons avec les Nerazzurri se soldant par la conquête de trois trophées et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière ». Une bonne nouvelle pour Pablo Longoria, président de l’OM, déterminé à mettre la main sur Alexis Sanchez qui est donc libre de tout contrat à 33 ans et doté d’une belle expérience européenne alors que l’OM fait son retour en Ligue des champions cette saison.

Longoria attend patiemment la validation de McCourt pour Sanchez

Cela fait plusieurs jours que les médias s’accordent à dire qu’Alexis Sanchez se rapprocherait de l’OM. Il a même été question du dénouement du feuilleton dans les prochains jours selon Foot Mercato , après qu’un accord verbal ait été trouvé avec le clan Sanchez. Cependant, tout le monde ne serait pas encore sur le pont à Marseille pour accueillir l’ancien attaquant d’Arsenal. Selon L’Equipe , les dirigeants de l’OM attendraient patiemment en interne que le clan Frank McCourt valide le dossier Alexis Sanchez.

