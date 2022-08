Foot - Mercato - OM

OM : Dybala, Mané… A Marseille, on a rêvé pour ce mercato

Publié le 28 août 2022 à 07h00 par Thibault Morlain

Cet été, sur le marché des transferts, Pablo Longoria s’est montré encore une fois très actif. Il a d’ailleurs frappé très fort à l’OM avec plusieurs recrues, dont l’arrivée d’Alexis Sanchez. Une star est arrivée à Marseille, où on a d’ailleurs rêvé de voir d’autres grands noms du football débarquer durant ce mercato estival.

Une star est arrivée à l'OM, où d'autres grands noms ont circulé ces dernières semaines.

Sadio Mané enflamme Marseille

Une rumeur a notamment enflammé la Canebière, celle d’une arrivée de Sadio Mané. Et tout est parti d’une simple déclaration du Sénégalais qui expliquait être un grand fan de l’OM. Il n’en fallait alors pas plus pour que les fans marseillais imaginent déjà Mané au Vélodrome. Finalement, si l’ailier a bien quitté Liverpool, c’est le Bayern Munich qu’il a rejoint. Mais pour l’OM, c’était impossible d’un point de vue financier.

Le rêve Dybala

A l’OM, on s’est également mis à rêver d’une arrivée de Paulo Dybala. Parti de la Juventus au terme de son contrat, La Joya a finalement signé avec l’AS Rome. Mais ce feuilleton a mis énormément de temps à se décanter et en Italie, il était annoncé qu’Igor Tudor avait réclamé l’arrivée de Dybala. De quoi enflammer la Canebière, qui a finalement vu Paulo Dybala filer donc à Rome pour rejoindre l’effectif de José Mourinho.