OM : Ce message fort sur le mercato de Pablo Longoria

Publié le 9 août 2022 à 09h00 par Thibault Morlain

Depuis l’ouverture du marché des transferts, Pablo Longoria a bouclé de nombreuses recrues à l’OM. Si l’Espagnol avait démarré doucement, de quoi provoquer le départ de Jorge Sampaoli, tout s’est dernièrement accéléré et cela ne devrait pas s’arrêter là. D’ailleurs, du côté de l’OM, les recrues déjà arrivées apportent un plus à l’effectif d’Igor Tudor. Le signe d’un recrutement réussi pour Longoria ?

Avec la Ligue des Champions à jouer cette saison, l’OM devait se renforcer en conséquence. Une mission pour Pablo Longoria qui devait faire avec le manque de moyens sur la Canebière cet été. Pour autant, cela n’a pas empêché le président phocéen de multiplier les coups sur ce marché des transferts. Et pour le moment, les choix de l’OM sont payants avec notamment les débuts réussis de Nuno Tavares, Jonathan Clauss, Samuel Gigot ou encore Luis Suarez lors du premier match de Ligue 1 face à Reims.

« Les nouveaux venus s’adaptent et travaillent bien »

Encore une fois, Pablo Longoria a réalisé un bon mercato du côté de l’OM. Mais pour définitivement juger les coups réalisés, il faudra attendre encore un peu. Dans des propos accordés au Parisien , une source au sein du club phocéen a expliqué concernant ce recrutement : « Il est encore trop tôt pour vraiment faire une analyse du vestiaire mais les nouveaux venus s’adaptent et travaillent bien, tout cela se met progressivement en place. On verra comment cela évolue avec l’accumulation des matchs. Blanco et Tavares sont plutôt discrets. Gigot et Clauss s’entendent avec tout le monde et les petits groupes vont se créer en fonction des affinités et des postes ».

« On est très contents que l'effectif se renforce »

En attendant, le mercato de l’OM fait énormément parler sur la Canebière et dans le vestiaire d’Igor Tudor. « On est très contents que l'effectif se renforce, avec des joueurs de très grande qualité. Ils l'ont montré ce soir, c'est super bien que tout le monde puisse apporter à cette équipe parce que la saison va être longue. On a besoin de tout le monde. Avec les cinq changements par match, tout le monde va être utilisé, on en aura besoin », a notamment expliqué Valentin Rongier.

