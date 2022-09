Foot - Mercato - OM

OM : Banni du mercato, il reçoit un improbable message

Publié le 17 septembre 2022 à 04h00 par Arthur Montagne

Sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé s'est prononcé sur la situation de Bamba Dieng qui ne joue plus à l'OM. Et clairement, en vue de la Coupe du monde, l'attaquant marseillais doit retrouver du temps de jeu s'il espère être convoqué pour rejoindre le Qatar.

Poussé au départ sur le mercato, Bamba Dieng a été écarté du groupe de l'OM durant tout l'été. Et finalement, il n'a pas trouvé de porte de sortie. Malgré un accord entre l'OM et l'OGC Nice pour un transfert avoisinant les 12M€, l'international sénégalais est resté à Marseille où il ne joue toutefois plus du tout. Réintégré dans le groupe pour les entraînements, Dieng n'a cependant pas encore retrouvé les terrains. Une situation qui inquiète Aliou Cissé qui n 'hésite pas à mettre la pression sur son attaquant.

«C’est à lui de se battre aussi pour changer la situation»

« On l’a fait venir avec nous pour lui montrer qu’on avait confiance en lui. Mais, en réalité, c’est à lui de se battre aussi pour changer la situation dans laquelle il est. Le temps va vite et, dans un mois quasiment, on a une compétition très importante (…) Maintenant, il y a une réalité du mois de septembre, qui sera peut-être différente du mois de novembre. Je suis sûr et certain qu’au mois de novembre, ça ne sera peut-être pas la même liste parce que les choses vont s’améliorer », assure le sélectionneur sénégalais en conférence de presse avant de se projeter sur la Coupe du monde.

