PSG : Messi et Ramos prolongés ? Riolo n’en revient pas

Publié le 17 septembre 2022 à 03h15 par Arthur Montagne

Arrivés il y a un an au PSG, Lionel Messi et Sergio Ramos possèdent tous les deux un contrat jusqu'en 2023 et le club de la capitale réfléchit à l'idée de prolonger ses deux stars ce que Daniel Riolo n'arrive pas à comprendre.

Après une première saison très délicate pour différentes raisons, Lionel Messi et Sergio Ramos brillent enfin avec le PSG. Les deux anciennes stars de Liga réalisent un très bon début de saison, à tel point que le club de la capitale réfléchirait déjà à l'idée de prolonger leurs contrats qui prennent fin en juin prochain. Une idée qui révolte Daniel Riolo qui ne comprendrait pas la logique de conserver deux joueurs sur le déclin.

Pour Riolo, Messi et Ramos «vieux et finis»

« De quelle planète tu descends pour envisager des prolongations de contrat à Messi et Ramos ? », s’interroge Daniel Riolo dans le podcast After Paris , estimant que les deux joueurs sont « vieux et finis . »

«Avec les salaires qu’ils ont, et surtout leur impact sur le sportif, tu vas les prolonger ?»