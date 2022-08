Foot - Mercato - OL

Le mercato d’Aulas relancé par une offre à 10M€

Publié le 29 août 2022 à 14h45 par Quentin Guiton

Depuis de longues semaines, Houssem Aouar est annoncé sur le départ à l’OL. Mais malgré des rumeurs insistantes l’envoyant à Nottingham Forest et au Betis Séville, le milieu n’est toujours pas parti, à quelques jours de la fin du mercato. Cependant, sa situation pourrait rapidement se décanter grâce au Benfica Lisbonne...

La situation d’Houssem Aouar a bien changé. Auparavant titulaire indiscutable dans le milieu de l’OL et vu comme un vrai crack, le joueur de 24 ans ne fait plus vraiment l’unanimité aujourd’hui et n’est plus du tout le premier choix dans l’entrejeu lyonnais et arrive à un an du terme de son contrat.

Aouar est courtisé

S’il n’est plus indiscutable à l’OL, Houssem Aouar garderait une belle cote, en France et à l’étranger. En effet, outre les anciens intérêts du Betis Séville et de Nottingham Forest, l’OGC Nice aurait contacté le club lyonnais la semaine dernière pour son milieu offensif mais aucun accord n’a encore été trouvé. De plus, selon Foot Mercato, deux clubs anglais ainsi que Benfica seraient intéressés par le Français.

Benfica offre 10M€ à l’OL