OL : De retour à Lyon, Alexandre Lacazette vide son sac

L’enfant du club a fait son grand retour dans le Rhône et à l’OL. Pour le plus grand bonheur du président Jean-Michel Aulas et du principal intéressé qui a avoué ne pas encore avoir fini de célébrer cette bonne nouvelle et qui s’est livré sur les coulisses de son retour et ses premiers pas dans cet l’OL nouvelle génération cet été.

Après cinq saisons passées loin de « la maison » où il a, Alexandre Lacazette a notamment remporté deux Community Shields et une FA Cup avec Arsenal. Cependant, le Français cultivait le désir de revenir aux sources. Et c’est la raison pour laquelle l’international français a fait le choix de retrouver l’OL, club où il a fait toutes ses classes et où il a été lancé dans le grand bain.

Lacazette avoue avoir pris un risque en revenant à l’OL

En l’espace de trois rencontres de championnat, Alexandre Lacazette a trouvé à deux reprises le chemin des filets en Ligue 1. Un retour en trombe et qui justifie le choix de Jean-Michel Aulas de rapatrier Alexandre Lacazette. L’attaquant a-t-il craint que ce retour ne lui soit pas bénéfique ? Pour Canal+ et l’émission du Canal Football Club , Lacazette a fait passer le message suivant à ce sujet. « Une prise de risque de revenir à l’OL ? Oui, c’est une prise de risque, mais c’est des défis, ça fait plaisir je rentre à la maison, il y a ma famille, mes amis, un public qui m’apprécie. Le staff aussi je connais quasiment tout le monde, c’était un bon retour à la maison pour moi, mais avec une pression différente, donc c’est aussi un nouveau test ».

Lacazette a fêté et continue de célébrer son retour à la maison

Invité à s’exprimer par Raphael Domenach sur son extinction de voix lors de l’enregistrement de l’interview pour Canal+ , Alexandre Lacazette a tenu à faire savoir qu’il avait célébré comme il se devait son arrivée libre de tout contrat à l’OL et qu’il ne comptait pas s’arrêter en si bon chemin. « Le fait que je crie, que je sois le patron et que j’ai une extinction de voix ? Et bien il faut fêter, il faut fêter le retour à la maison. Ça doit faire 12 semaines que je fête ça maintenant (rires) C’est la fête toute l’année ? C’est ça ».

