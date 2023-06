Transferts - Mbappé : Riolo fracasse le PSG

Arnaud De Kanel

Dans une lettre adressée à sa direction, Kylian Mbappé a confirmé qu'il ne souhaitait pas prolonger jusqu'en 2025 avec le PSG. Ainsi, le club de la capitale cherche à le vendre pour ne pas le voir partir libre. Mais selon Daniel Riolo, il sera compliqué de forcer le Français à s'en aller dès cet été.

Kylian Mbappé a pris tout le monde de court. Lundi, L'Equipe a révélé que l'attaquant parisien avait envoyé une lettre au PSG en indiquant qu'il ne voulait pas prolonger son contrat. Ainsi, le champion du monde sera libre dès l'été prochain et forcément, le club de la capitale compte le vendre lors de ce mercato estival pour récupérer un minimum de liquidité. Chose qui sera loin d'être simple selon Daniel Riolo si Kylian Mbappé veut vraiment rester une saison supplémentaire.

«Ça va être dur de le forcer à partir»

Invité d’ Apolline Matin sur RMC ce mercredi, Daniel Riolo a analysé le feuilleton Kylian Mbappé. « Au vu de la situation, je pense que le club a envie qu’il parte, surtout de le vendre. Le nœud du problème, c’est de partir gratuit dans un an ou trouver quelqu’un pour l’acheter maintenant. Le club est très en colère par la réception de cette lettre. Cela a provoqué la colère du président du PSG (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr). Il dit : ‘si c’est ça, nous ne voulons pas le perdre gratuitement dans un an, faisons tout pour le vendre cet été’. Le problème, c’est que je n’ai pas l’impression que ce soit dans les intentions de Mbappé de partir cet été et ça va être dur de le forcer à partir », a déclaré Daniel Riolo. Et le PSG ne peut s'en prendre qu'à lui-même.

«Mbappé a bien vu dès l’été dernier que les promesses n’ont pas été tenues»