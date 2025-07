Transferts : L’OM tente un gros nom sur le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans un entretien qui a fait beaucoup de bruit ces dernières heures, Serge Aurier a révélé avoir été contacté par Medhi Benatia pour venir renforcer l’OM, mais l’ancien latéral droit ivoirien du PSG n’avait pas souhaité donner suite. Et il affiche au passage une grosse réticence envers le club phocéen de par la rivalité historique avec Paris.

Passé par le PSG entre 2014 et 2017, Serge Aurier (32 ans, aujourd’hui sans club) aurait pu rejoindre le rival quelques années plus tard. En effet, le latéral droit passé ensuite Tottenham, Villarreal, Nottingham Forrest et Galatasaray confie dans un entretien à Kampo avoir été contacté par l’OM, probablement à l’été 2022 lorsqu’il était déjà libre sur le marché. Mais Aurier, de par son attachement au PSG, n’avait pas donné suite.

« Je suis très loyal » « On m’a déjà proposé de signer à l’OM. Benatia m’en a parlé, j’ai jamais donné suite. Je lui ai dit clairement que ça ne m’intéressait pas, et j’étais sans club. Je suis très loyal moi. Je préfère ne pas manger que de signer à l’OM. Et à cette période-là j’avais pas de club, c’est mon gagne-pain, mais non », indique Serge Aurier, qui a donc refusé de donner suite à ces discussions avec le directeur sportif de l’OM.