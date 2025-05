Transferts : L’OM prépare une double opération !

La rédaction

Qualifié pour la Ligue des champions, l’OM prépare déjà activement son mercato estival. Tandis que les rumeurs d’arrivées se multiplient, le club phocéen envisage également plusieurs départs. Selon La Tribune OM, les dirigeants marseillais prévoient une double opération pour équilibrer les comptes avant fin juin, avec deux défenseurs ciblés pour une éventuelle vente.

Après une saison éprouvante et riche en émotions, l’OM a enfin validé son ticket pour la Ligue des champions, en s’assurant une place parmi les trois premiers de Ligue 1. Les dirigeants olympiens ont désormais les yeux tournés vers le prochain mercato, qui s’annonce très chargé tant les rumeurs commencent déjà à se multiplier.

L’OM travaille son mercato

En plus de nombreuses arrivées, l’OM se concentrerait également sur les départs. Si l’on en croit les informations de La Tribune OM, les dirigeants marseillais souhaiteraient conclure une belle vente avant la fin du mois de juin, en plus de celle de Luis Henrique. L’ailier brésilien est annoncé partant pour l’Inter Milan, qu’il souhaiterait rejoindre afin de disputer le Mondial des clubs.

Des départs sont annoncés

Le média spécialisé sur l’OM poursuit en révélant que les deux joueurs les plus susceptibles de quitter le club, en cas de belles offres, sont Amir Murillo et Quentin Merlin. S’ils sont estimés respectivement à 9 et 12 M€ par le site Transfermarkt, nul doute que l’OM en attendra davantage pour se séparer de ses défenseurs. Affaire à suivre…