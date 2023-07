Transferts : L’OM fait un choix majeur, l’inquiétude est grande

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après plusieurs semaines de recherche et de réflexion, l’Olympique de Marseille a décidé de miser sur Marcelino pour remplacer Igor Tudor. L’Espagnol a pris pour habitude de s’appuyer sur un 4-4-2 au cours de ses expériences passées, un schéma tactique qui suscite déjà les doutes de Jean-Charles De Bono, estimant que l’effectif phocéen n’est pas adapté à une telle utilisation.

L’OM a fini par trouver son nouvel entraîneur. Alors que le feuilleton a duré plusieurs semaines, Marcelino a fini par poser ses valises sur la Canebière, l’ancien entraîneur du FC Valence connaissant très bien le président Pablo Longoria. L’Espagnol est un grand adepte du 4-4-2 et pourrait décider d’utiliser ce système du côté de l’OM, de quoi susciter, déjà, des premiers doutes.

« Le 4-4-2 semble compliqué avec ces joueurs-là »

C’est notamment le cas de Jean-Charles De Bono, pas convaincu des qualités de l’effectif pour une telle utilisation. « Quand on voit les joueurs qui composent l’effectif, on se dit que le 4-4-2 semble compliqué avec ces joueurs-là. Je trouve qu’avec des joueurs comme Guendouzi, comme Ounahi, Veretout, Rongier, Gueye, Kondogbia et le petit Elmaz, ça fait 7 joueurs pour 2 postes », analyse l’ancien joueur de l’OM.

« Il va y avoir embouteillage »