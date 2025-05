Transferts : L'OM a trouvé son attaquant pour les prochaines années ?

Alexis Brunet

L’été prochain, l’OM pourrait encore une fois être l’un des grands animateurs du mercato. Le club phocéen pourrait recruter dans le secteur offensif et les dirigeants marseillais auraient d’ailleurs déjà quelques pistes. Ils penseraient notamment à Hamza Igamane, qui évolue aux Glasgow Rangers, mais le joueur de 22 ans possède de nombreux courtisans.

Samedi soir, l’OM a signé une victoire très importante face au Havre (1-3). Grâce à ces trois points, le club phocéen est désormais assuré de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. La qualification pour la C1 était devenue une obsession à Marseille, notamment pour l’argent que cela rapporte.

L’OM aura les moyens de se montrer actif lors du mercato

Forcément, cette qualification en Ligue des champions est une très bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi. Les dirigeants de l'OM auront donc plus d’argent pour lui offrir un mercato de grande qualité et tenter de ne pas faire que de la figuration l’année prochaine en C1. On peut donc s’attendre à beaucoup de mouvements cet été, et notamment en attaque.

L’OM suit Hamza Igamane

Malgré la bonne réussite de Mason Greenwood, l’OM souhaiterait encore recruter en attaque. Le club phocéen aurait d’ailleurs déjà quelques pistes, et notamment une qui vient d’Écosse. Pablo Longoria aurait un œil sur le joueur des Glasgow Rangers, Hamza Igamane, d’après le journaliste Hakim Zhouri et le compte X La Tribune Olympienne. Les dirigeants marseillais auraient d’ailleurs des raisons de croire à la venue du Marocain, car la formation écossaise serait dans l’obligation de vendre cet été. Toutefois, cela ne s’annonce pas gagné, car Tottenham, Séville et Everton sont également intéressés. Affaire à suivre…