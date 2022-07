Foot - Mercato - OM

L’OM a le même problème que le PSG sur le mercato

Publié le 20 juillet à 14h00 par Thibault Morlain

Sur le marché des transferts, on a souvent reproché au PSG de ne pas recruter en Ligue 1. Le club de la capitale a remédié à cela en allant chercher Hugo Ekitike à Reims. Et du côté de l’OM, la situation est la même. Mais Jonathan Clauss se rapprocherait du club phocéen. Avec le joueur du RC Lens, l’OM recruterait donc en Ligue 1, ce qui n’est pas souvent le cas. Voilà d’ailleurs les 5 dernières recrues qui proviennent du championnat français.

Ce lundi, à la surprise générale, l’OM a annoncé une nouvelle recrue avec Luis Suarez, attaquant colombien et homonyme de l’ancien du FC Barcelone. Cela fait ainsi un nouveau joueur pour Igor Tudor, mais d’autres recrues sont attendues sur la Canebière. Selon les derniers échos, le prochain pourrait être Jonathan Clauss. Le latéral droit du RC Lens se rapprocherait d’une arrivée à l’OM. Tout serait quasiment bouclé pour le transfert de Clauss à hauteur de 11M€.

Valentin Rongier

Avec Jonathan Clauss, l’OM recruterait donc en Ligue 1. La dernière fois remonte d’ailleurs à septembre 2019 avec Valentin Rongier. Le milieu de terrain est arrivé à Marseille en provenance du FC Nantes, au terme d’un feuilleton à rebondissements. En effet, bien que Rongier avait passé sa visite médicale, aucun accord n’avait été trouvé avant la clôture du marché des transferts. C’est finalement quelques heures plus tard que Valentin Rongier a rejoint l’OM en tant que joker, moyennant environ 13M€.

Mario Balotelli

Depuis le début du projet McCourt à Marseille, l’OM s’était mis en quête du « grantatakan ». Le club phocéen pensait le tenir en janvier 2019 avec Mario Balotelli. Après s’être relancé à l’OGC Nice, l’Italien avait toutefois fini par être remercié par les Aiglons. Une rupture de contrat dont a profité l’OM pour récupérer Balotelli. Une expérience pas vraiment concluante puisque sur la Canebière, l’ancien de Manchester City a joué 19 matchs pour seulement 5 buts.

Valère Germain

Valère Germain a également été recruté en Ligue 1 par l’OM. Toujours dans cette quête du « grantatakan », le club phocéen avait été chercher le Français du côté de l’AS Monaco en juin 2017 pour environ 8M€. Valère Germain imitait alors son père, Bruno, qui a lui aussi joué pour l’OM. Au final, l’actuel joueur de Montpellier sera resté 4 saisons sur la Canebière et cela ne s’est pas très bien passé. Les critiques ont été nombreuses à l’encontre de l’attaquant de 32 ans, auteur de 22 buts en 120 matchs avec l’OM.

Morgan Sanson

En janvier 2017, Morgan Sanson est lui recruté à Montpellier. Dans l’Hérault, le milieu de terrain faisait forte impression. Un talent qui n’a donc pas échappé à l’OM. Ainsi, le club phocéen n’a pas hésité à lâcher près de 9M€ pour s’offrir Sanson, qui sera donc resté 4 ans et demi à Marseille avant de prendre la direction de la Premier League et d’Aston Villa.

Grégory Sertic

Et à cette liste des joueurs recrutés par l’OM en Ligue 1, on peut également ajouter le nom de Grégory Sertic. Lui aussi est arrivé en janvier 2017 en provenance des Girondins de Bordeaux. Un transfert à seulement 1,5M€, mais malgré ce faible prix, Sertic reste l’un des plus gros flops du recrutement marseillais des dernières années. Au total, il n’aura en effet joué que 19 petits matchs avec les Phocéens avant de s’en aller en juin 2020.