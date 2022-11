Transferts : Les aveux de Pochettino sur le Real Madrid et son mercato

Thomas Bourseau

Bien qu’il soit sans club actuellement, Mauricio Pochettino semble toujours disposer d’une belle cote sur le marché des transferts. Et alors qu’il fut lié au Real Madrid et Manchester United par le passé, l’Argentin est certain que tout vient à point à qui sait attendre.

Mauricio Pochettino s’est bâti une belle réputation lors de ses cinq années passées à Tottenham. Au point où des clubs de premier plan ont été intéressés par ses services. Finalement, après son licenciement de Tottenham en novembre 2019, Pochettino a rebondi au PSG le 2 janvier 2021.

Le Real Madrid et Manchester United sont venus aux renseignements par le passé

Au cours d’une interview accordée à Radio Marca, Mauricio Pochettino a été invité à s’exprimer sur les rendez-vous manqués de sa carrière d’entraîneur. Par le passé, lorsqu’il était en poste à Tottenham et/ou au PSG, l’Argentin a été annoncé du côté du Real Madrid et de Manchester United, sans oublier les intérêts plus récents de Chelsea, d'Aston Villa, du FC Séville et celui du FC Barcelone à une époque plus lointaine.

«Je ne crois pas aux trains qui ne passent qu'une fois»