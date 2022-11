Mercato - PSG : Confirmation pour Kylian Mbappé et le Real Madrid

Alexandre Higounet

Depuis la volte-face de Kylian Mbappe l’été dernier, l’attaquant tricolore se détournant en dernière minute de son terrain d’entente de principe avec le Real pour prolonger au PSG, les médias espagnols indiquent que le club merengue a abandonné la piste. Ces dernières heures, un élément en provenance d’Angleterre est venu en apporter une confirmation claire. Analyse.

Ces dernières heures, le quotidien anglais The Mirror a lancé une bombe sur le mercato, révélant que le board de Manchester United était en train de travailler à la mise en place d’une offre de transfert XXL pour Kylian Mbappe, très probablement en vue de l’été prochain. Selon le média britannique, MU partirait sur une base de 170 millions d’euros pour le transfert. Un montant qui paraît dimensionné au vu de la situation contractuelle de l’attaquant parisien, qui n’aura plus qu’un an de contrat.

Si le Real avait maintenu sa position...

Si ces informations s’avèrent exactes, elles permettent alors de confirmer un élément clair : le Real Madrid n’est plus dans la course pour obtenir la signature de Kylian Mbappe. En effet, si Madrid avait fait savoir au clan Mbappe - qui a clairement émis un message médiatique à l’automne qu’un départ en fin de saison était envisagé - qu’il restait fermement positionné pour le récupérer en fin de saison, aucune opportunité n’aurait été ouverte en direction des autres grands clubs européens. Le fait que Manchester United planche dès maintenant sur une offensive confirme donc que le Real Madrid n’est plus vraiment dans la course.

