Foot - Mercato - OM

Les 5 Brésiliens les plus chers de l’histoire de l’OM

Publié le 11 août 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Dans son histoire, l'OM a compté de nombreux brésiliens. Cet été, deux sont partis à savoir Luan Peres et Luis Henrique et un troisième sera l'un des leaders de l'équipe d'Igor Tudor. Gerson est en effet l'un des cadres du club phocéen dont il est d'ailleurs l'Auriverde le plus cher de l'histoire. Le 10 sport vous propose de découvrir les quatre autres Brésiliens de ce classement.

5) Eduardo Costa - 2004 - 6M€

En 2004, l'OM décidé de recruter un milieu de terrain qui connaît la Ligue 1. Après trois saisons passées à Bordeaux, Eduardo Costa débarque à Marseille pour environ 6M€. Cependant, malgré trois années abouties chez les Girondins où il était un titulaire indiscutable, le Brésilien sera moins performant à l'OM et rejoindre l'Espanyol Barcelone seulement un an après son arrivée. Un transfert évalué à 4M€.

4) Brandao - 2008 - 6M€

En quête de renforts offensifs durant l'été 2008, l'OM va chercher Brandao en provenance du Shakthar Donetsk. Le club ukrainien avait déjà le nez creux pour dénicher des talents brésiliens et les Marseillais déboursent alors 6M€ pour recruter l'attaquant qui avait inscrit 90 buts et 218 matches en Ukraine. Et malgré son profil atypique, Brandao va marquer les esprits dans la cité phocéenne grâce à son implication, mais également quelques buts qui restent dans les esprits à l'image de celui inscrit contre l'Inter Milan en Ligue des champions. Il rejoindra l'ASSE en 2012 après avoir inscrit 31 buts en 114 apparitions sous les couleurs olympiennes..

3) Luis Henrique - 2020 - 8M€

Vient ensuite Luis Henrique. Tout juste nommé au sein de l'organigramme de l'OM, Pablo Longoria essaie d'attirer des talents prometteurs avec l'objectif de réaliser une plus-value. Ainsi, il active ses réseaux au Brésil pour recruter Luis Henrique. Le jeune brésilien est alors présenté comme un grand espoir du pays mais l'OM pense avoir recruté un attaquant. C'est en tout cas ce qu'espère André Villas-Boas. Mais Luis Henrique est clairement un ailier et ne s'imposera finalement jamais à Marseille. Cet été, il est retourné à Botafogo sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Une erreur de casting qui aura coûté 8M€ à l'OM.

Le tacle (taquin) de John Textor, nouvel actionnaire majoritaire de l'OL, lors de la présentation de Luis Henrique à Botafogo. 😭 🎥 @RMCsportpic.twitter.com/uPPwyZy2vv — Actu Foot (@ActuFoot_) July 25, 2022

2) Luiz Gustavo - 2017 - 10M€

C'est probablement l'un des plus jolis coups de l'ère McCourt. En 2017, l'OM obtient le transfert de Luiz Gustavo pour environ 10M€. Passé par le Bayern Munich, l'international brésilien va apporter toute son expérience au projet McCourt. Dans le cœur du jeu, le milieu de terrain va s'imposer comme le véritable patron de l'OM et réalisera une première saison exceptionnelle conclue par la finale de la Ligue Europa perdue contre l'Atlético de Madrid. Seul regret pour Luiz Gustavo son départ seulement deux ans après son arrivée. Pour 6M€, le Brésilien s'envole vers Fenerbahçe alors qu'il semblait toujours pouvoir briller à l'OM.

1) Gerson - 2021 - 20M€