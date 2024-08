Transferts : Le Real Madrid met la pression pour une star !

Thomas Bourseau

Le mercato estival fermera ses portes le 30 août et le feuilleton Alphonso Davies ne connaît toujours pas son épilogue. Le Real Madrid resterait à l’affût, prêt à formuler une offre de dernière minute au Real Madrid, et ce, au rabais comme cela a été prouvé lors des trois dernières sessions estivales des transferts. Explications.

Alphonso Davies (23 ans) pourrait-il être la troisième et ultime recrue estivale du Real Madrid après Kylian Mbappé et Endrick tous deux présentés au public du Santiago Bernabeu ? Relevo a annoncé ce lundi que le mercato du Real Madrid n’était pas « terminé » contrairement aux propos tenus par l’entraîneur du club merengue Carlo Ancelotti la semaine dernière. Le Real Madrid préparerait une offensive dans les ultimes jours du mercato afin de remporter son bras de fer avec le Bayern Munich.

Le Real Madrid annonce le verdict pour Mbappé https://t.co/ZpYL2FWPyF pic.twitter.com/0y7lAjbrLk — le10sport (@le10sport) August 4, 2024

Le Bayern Munich va devoir prendre une décision finale

Car en effet, le géant de Bundesliga n’aurait toujours pas tranché sur la marche à suivre concernant l’avenir d’Alphonso Davies. Relevo explique que le Bayern Munich devrait décider de vendre son international canadien ou bien de le perdre en tant qu’agent libre dans un an comme ce fut le cas avec David Alaba parti libre de tout contrat à l’été 2021 du Bayern pour le Real Madrid.

Comme avec Bellingham et Tchouaméni, le Real Madrid prépare sa spéciale pour Davies ?

D’ailleurs, Relevo affirme que le comité directeur du Real Madrid refuserait catégoriquement de s’aligner sur le montant XXL du transfert réclamé par le Bayern Munich en coulisses en juin dernier. Le champion d’Espagne userait alors de la même stratégie qu’avec Jude Bellingham en 2023, Aurélien Tchouaméni en 2022 et Eduardo Camavinga en 2021, en recrutant Alphonso Davies à un an de l’expiration de son contrat à un prix moins important qu’en temps normal. Et si le club bavarois refusait de revoir ses ambitions économiques à la baisse, le rendez-vous est déjà pris pour 2025. Le ballon est dans le camp du Bayern Munich.